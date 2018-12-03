شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتابع المدارس الخاصة إداريا وماليا للتأكد من التزامها بالقرارات المنظمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك لجان شبه يومية للمتابعة والمرور على المدارس الخاصة لرصد أى تجاوزات والتحقق من شكاوى أولياء الأمور الخاصة بالمصروفات.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الفترة المقبلة سوف تشهد مراجعة لوائح المدارس الخاصة الإدارية والمالية للتأكد من تطابقها للقرارات الوزارية والقوانين.
وكان أولياء أمور طلاب بمدارس خاصة شكو من ارتفاع المصروفات الدراسية بشكل كبير وأيضا تجاوزات إدارية تتعلق بارتفاع الكثافات.
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