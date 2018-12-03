شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس اليوم سينودس الأساقفة بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الاثنين، سينودس الأساقفة المقرر عقد دورته العادية حتى 6 ديسمبر الحالى بدار القديس إسطفانوس بالمعادى. وقال الأنبا توماس، أمين سر سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، إن اجتماع السينودس سيقوم بمتابعة ما تم أخذه من قرارات سابقة، وسيكون موضوع الشباب وخدماتهم من أهم ما سيكون على جدول الأعمال لهذه الاجتماعات، إلى جانب مناقشة بعض الموضوعات الرعوية والإدارية المهمة فى واقع الكنيسة.

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