شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن أزمة الفستان: «ميصحش المصور يصورني كده» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الممثلة رانيا يوسف إن النساء كثيرا ما يتعرضن لمواقف محرجة، مضيفة أنها تعرضت لموقف محرج في مهرجان الأقصر حيث «اتقطعت سوستة الفستان، واتخيطت على الهوا عشان تغطي ضهري».

وأضافت في مداخلة مع برنامج «مساء DMC»، مساء الأحد: «أكيد مكانش قصدي، أكيد أنا مش ست غبية، أكيد أنا بحافظ على شكلي قدام الناس وبحافظ على اسم بلدي وبحافظ على ولادي وأهلي، وأكيد مش هعرض ولادي وأهلي لكل البهدلة دي، حاجة غير مقصودة مني».

وتابعت: «الفستان مع الحركة والقماشة حصل فيه كده، وبعدين دي ماركة إيطالي والمشكلة إني أول مرة ألبسه وأول مرة أمشي بيه، ولما مشيت بيه حصلت المشكلة وأكيد أنا مكانش قصدي خالص، أنا مش ممكن أعرض أهلي لحاجة زي كده، أنا بشتغل بقالي أكتر من 25 سنة».

وأردفت: «أنا مش مجبرة أعمل كده، الحمد لله ربنا كارمني، وناجحة ومسلسلاتي محققة نمشاهدات عالية وتريند وكل حاجة، أكيد دي حاجة غير مقصودة»، مشيرة إلى أنها علمت بالأزمة بعد يومين من إطلالتها، معقبة: «الكلام كله كان هزار» قبل علمها بتحرك النقابة والبرلمان.

وأوضحت أنها كانت متجهة إلى المرحاض لضبط البطانة الداخلية للفستان، ولكنها مرت بالسجاة الحمراء والتقط المصورون العديد من الصور، معقبة: «هعمل إيه، أكيد ده مكانش مقصود».

وقالت: «الناس عندها حق تغضب من الفستان، واللي صورني طلعني إني عايزة أظهر كده، طبيعي الناس تتضايق، وأنا اتضايقت من شكل الصور لأنه ميصحش إنه كان يصورني بالشكل ده، الظرف ده بتتعرض له ستات كتير في مواقف كتير».