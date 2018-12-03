شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد أزمة الفستان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الممثلة رانيا يوسف إنها لم تتعمد إثارة حفيظة متابعيها بإطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أنها لم تخاطر بسنين عملها من أجل الظهور بشكل غير لائق كما يردد البعض.

وأضافت في مداخلة مع برنامج «مساء DMC»، مساء الأحد، أن «القماشة الخارجية للفستان غير البطانة الداخلية، ومع الحركة وصعود السلم القماشة شدت البطانة، وكنت قدام الكاميرات منش عارفة أعدله».

وتابعت: «ده كل اللي حصل، لكن لما اشتريت الفستان وقيسته وكل الناس شافته مكانش في أي حاجة، والموديل ده اتلبس كذا مرة، وكذا زميلة لبسته، ومكنش فيه مشاكل، لكن المشكلة في خامة القماشة، لأنه كله متطرز وكله ترتر وتقيل والبطانة خفيفة».

وأردفت: «أنا مش عبيطة ومش غبية إني أضيع مجهود أكتر من 25 سنة ببني اسمي عشان أطلع في مهرجان، أنا مش صغيرة أنا عندي بنات عرايس، واحدة 18 سنة وواحدة 15 سنة، مش ممكن أكون قاصدة أعمل كده».