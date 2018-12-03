شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسكان": الزيادة السكانية فى مصر تعادل نصف مواليد قارة أوروبا سنويًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إن الزيادة السكانية بمصر تعادل نصف الزيادة السكانية فى قارة أوروبا، حيث يبلغ معدل السكانية فى مصر 2.5 مليون مولود سنويًا، بينما قارة أوروبا تزداد 5 مليون مولود سنويًا.
وأضاف حسن ، فى حواره مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة" أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى معدلات التنمية الاقتصادية ،ولكن المواطنين لا يشعرون بذلك بسبب الزيادة السكانية المبالغ فيها ، مشيرا الى أن أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب توعية المجتمع ومواجهة مشكلات الأمية والبطالة وتشجيع السيدات لتولى المناصب القيادية، بجانب الاهتمام بمحورى الإعلام والتعليم.
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