أخبار مصر | موعد الزيادة في أسعار الكهرباء.. وكيفية حساب الفواتير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الزيادة في أسعار الكهرباء.. وكيفية حساب الفواتير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أولاً: حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي على أساسها يتم تصميم تعريفه الكهرباء.

ثانيا: مراجعة وتقييم الهيكل التعريفي للكهرباء.

ثالثاً: إعداد مقترحات لإعادة هيكلة التعريفة والإلغاء التدريجي للدعم وأن يصل الدعم إلي مستحقيه.

رابعاً: حساب الأثر المتوقع من مقترحات إعادة هيكلة التعريفة على مستوى إنفاق الأسرة.

طريقة الاستعلام عن الفاتورة

اختر الخدمات.

اضغط الاستعلام عن الفواتير، قم باختيار اسم المحافظة، إدخال رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام.

مقدار الزيادة في قيمة فاتورة الكهرباء المنزلي بعد التعريفة الجديدة

50 كيلو وات ساعة شهريا 7.50 جنيه

100 كيلو وات ساعة شهريا 19جنيه

200 كيلو وات ساعة شهريا 60 جنيه

300 كيلو وات ساعة شهريا 120 جنيه

400 كيلو وات ساعة شهريا 189 جنيه

500 كيلو وات ساعة شهريا 264 جنيه

600 كيلو وات ساعة شهريا 339 جنيه

650 كيلو وات ساعة شهريا 376.5 جنيه

750 كيلو وات ساعة شهريا 511.5 جنيه

1000 كيلو وات ساعة شهريا 809 جنيه

2000 كيلو وات ساعة شهريا 2740 جنيه

3000 كيلو وات ساعة شهريا 4090 جنيه

قيمة الاستهلاك الصناعي والمشأت العامة

يتم حساب الكيلو وات لمترو الأنفاق 40 قرش.

يتم احتساب استهلاك الصناعات الكثيفة، حد أدنى 40 قرش، ومتوسطة الجهد 70.9 قرش، وفي أوقات الذروة 65.4 قرش، والجهد العالي 98.2 قرش.

يتم احتساب الصناعات ذات الجهد المتوسط لكل المشتركين 50 قرش، ومتوسط سعر 75.7 قرش، وفي أوقات الذروة 70.8 قرش، وفي غير أوقات الذروة 106.2 قرش.

يتم احتساب الفاتورة لشركات المياه والصرف الصحي 90 قرش للكيلو وات، وللجهد المنخفض لاستخدامات الري 35 قرش، ولباقي المشتركين 90 قرش.

يتم حساب الكيلو وات للإنارة العامة بسعر 105 قرش

وقد أتبع زياراة أسعار الكهرباء زيادة في أسعار المحروقات من مشتقات البترول من بنزين وسولار وغاز طبيعي وكذلك أنبوبة البوتجار، لذا يج على المواطن الاقتصاد في استخدام مصادر الطاقة المختلفة حتى لا يكون تأثير زيادة الأسعار مؤثر قوي على ميزانية كل أسرة.