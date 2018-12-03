أخبار مصر | وزير المالية يؤكد حدوث ارتفاع في أسعار هذه السلع بعد ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية يؤكد حدوث ارتفاع في أسعار هذه السلع بعد ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن المنتج المحلي لم تقترب منه الدولة، سعيا وراء انتشاره، معقبًا: "والله بندخل محلات في الخارج ونلاقي الهدوم مكتوب عليها صنع في مصر".
وأضاف: "ملابسنا المصرية زي الفل، ونديها فرصة تنافس"، متابعا: "أنا معملتش حاجة، هو حرام نساعد صناعنا المصريين، ونحمي الناس اللي بتاكل وبتشرب من الصناعة المصرية"، لافتا إلى أن أمريكا فرضت ضرائب على المنتجات التي تستوردها من الصين لحماية منتجاتها المحلية.
ولفت إلى أن القائمة التي أعلنت للمنتجات التي ستطبق عليها زيادة سعر الدولار الجمركي، ستراجع شهريا، مضيفا: "ده مش قانون ده قرار وزير سهل نراجعه".
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