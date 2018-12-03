أخبار مصر | الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد عبد العال، أن الساعات المقبلة، وبالتحديد منذ الساعات الأولى لصباح يوم الثلاثاء، سشهد مصر سقوط أمطار غزيرة على بعض السواحل الشمالية وعلى مدن الوجه البحري والقاهرة، مشددًا على كون هذه الأمطار ستكون رعدية في بعض المناطق.

ومن المتوقع كذلك أن يحدث هبوط ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، وهو الأمر الذي قد يجعل درجة الحرارة في القاهرة قد تصل لنحو 18 درجة مئوية في الأيام المقبلة، وهذا في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من خطورة سقوط الشبورة المائية.

وكانت الحكومة المصرية قد أشارت على لسان بعض المسؤولين فيها، بأنها تعمل في الوقت الحالي على رفع درجة الإستعداد القصوى، وذلك من أجل مواجهة أي آثار سلبية للأمطار والعواصف التربية خلال الساعات المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.