أخبار مصر | بعد إهانته لجواز السفر.. اجتماع طارئ "لتنظيم الإعلام" لبحث ما نشر بموقع "الفصلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إهانته لجواز السفر.. اجتماع طارئ "لتنظيم الإعلام" لبحث ما نشر بموقع "الفصلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس ستدعو إلى اجتماع طارئ لها لرصد ما نشر على موقع "الفصلة" من إهانته لجواز السفر المصري.
وأضاف أن اللجنة ستفحص موقع فاصلة، الذي لم يتقدم للحصول على ترخيص من قبل المجلس لمعرفة القائمين عليه، مشيرًا إلى أن لجنة الشكاوى سترفع توصياتها عن الاجتماع الطارئ الذى ستعقده إلى المجلس الأعلى لاعتماد التوصيات التى ستأخذها اللجنة واتخاذ قرارات بشأنها.
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