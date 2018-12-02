أخبار مصر | 'نهضة مصر' تنظم احتفالًا بمرور 80 عام على نشأتها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'نهضة مصر' تنظم احتفالًا بمرور 80 عام على نشأتها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت دار نهضة مصر للنشر، احتفالية مرور 80 عامًا على نشأتها بإحدي فنادق القاهرة الكبرى، والتي تتضمن توقيع البروتوكولات التالية:1. بروتوكول اتكلم مصري بين دار نهضة مصر للنشر ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية للأطفال المصريين المقيمين بالخارج، 2. بروتوكول تعاون لتبنى تدريب معلمي المرحلة الابتدائية على اسس تعليم التربية الدينية بين دار نهضة مصر للنشر ووزارة التربية والتعليم، 3. بروتوكول تعاون للمساهمة في مكافحة الإدمان بين دار نشر نهضة مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة وزير التعليم الصومالي عبد الله جودح، محمد إبراهيم رئيس مجموعة نهضة مصر إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة، الأدباء، ورجال الثقافة، ورجال الأعمال والاقتصاد وعدد من السفراء وكبار الإعلاميين.

وتهدف الاحتفالية ببناء الانسان المصري ثقافيا وفنيا واعلاء منظومة القيم بين افراد الشعب المصري ليساهم في بناء وحضارة مصر بوعيا وكفاءة واقتدار.