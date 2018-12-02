أخبار مصر | "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. طلب إحاطة حول ظاهرة التدخين ومقترح لتدريس مادة السياحة بالمدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. طلب إحاطة حول ظاهرة التدخين ومقترح لتدريس مادة السياحة بالمدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

* سعيد حساسين يتقدم بطلب إحاطة حول ظاهرة التدخين

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي، بالإسراع في وضع خطة تتضمن عقوبات رادعة على الطلاب الذين انتشرت بينهم ظاهرة التدخين، في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي.

وحذر في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، من خطورة ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية في مصر من أن معدل انتشار التدخين في مصر من أعلى المعدلات في منطقة شرق المتوسط، وعلى مستوى العالم.

وتقدم النائب البرلماني بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، للحد من خطورة ظاهرة التدخين، واصفا انتشارها بين تلاميذ التعليم قبل الجامعي وطلاب الجامعات بـ"الكارثة".

* برلماني يقترح تدريس مادة سياحية في المدارس المصرية

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، بشأن تدريس مادة خاصة بالسياحة المصرية لطلاب المدارس بداية من المرحلة الابتدائية مرورا بالإعدادية حتى الجامعات لتكون ملزمة بتدريس هذه المادة على أن تكون مادة نجاح ورسوب للاهتمام بها.

وتابع في بيان له، أن السياحة المصرية غنية بالثروات والمعالم والمقومات التى تفتقدها العديد من دول العالم، وخطة النهوض بالسياحة تبدأ بمعرفة المصريين أنفسهم لهذه المعالم وكيفية استغلالها والحفاظ عليها وذلك من خلال تعليم الأطفال فى المراحل المتقدمة هذه المعالم الآثرية والسواحل والسياحة العلاجية وغيرها من المقومات التى نمتلكها فى حال حسن إدارتها سنصبح من أوائل الدول على مستوى العالم فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن هناك العديد من الآليات التى من خلالها ننهض بقطاع السياحة خاصة وأن هناك استقرار على كافة الأصعدة سواء الأمنى أو السياسى أو الاقتصادى وكل هذه مؤشرات لجذب السياحة ويتبقى تغيير بعض السلوكيات من قبل البعض التى من شأنها قد تمثل مضايقات لبعض السائحين وهذا سيكون من خلال التوعية.

* برلماني عن معرض "إيديكس 2018": عودة قوية لمصر

أشاد النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، بإطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس "2018، في الفترة من 3-5 ديسمبر المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدًا أنها عودة قوية لمصر بدورها الريادي على الساحة.

وأكد "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن إنشاء معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر، شئ عظيم ومشرف، يوضح أن مصر أصبحت دولة مستقلة ومحورية، بالإضافة إلى أنها فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية للتباحث بشكل أعمق في آخر التطورات التكنولوجية الصناعية، كما يتيح الفرصة لتطوير الأسلحة والمعدات القديمة، وتصدير الأسلحة إلى العالم في القريب العاجل.

ويضم المعرض المكون من 3 صالات عرض كبيرة في مركز مصر للمعارض الدولية أكثر من 373 شركة عارضة يمثلون 41 دولة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى حضور 57 وفدًا رسميا من وزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء الإنتاج الحربي من مختلف الدول، هذا بالإضافة إلى أكبر مصنعي وموردي أحدث الأجهزة والأسلحة التي تتمتع بتقنيات متطورة وعالية الجودة، كما يشمل المعرض أجنحة دولية تمثل 21 دولة من حول العالم، ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 من كبار الزوار العسكريين والمصنعين للمعدات الدفاعية على مدار الثلاثة أيام المقام بها المعرض، ويقوم على رعاية المعرض 15 شركة عالمية ومحلية.