أخبار مصر | "دفاع البرلمان": معرض "إيديكس 2018" رسالة للعالم أن مصر دولة آمنة مستقرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دفاع البرلمان": معرض "إيديكس 2018" رسالة للعالم أن مصر دولة آمنة مستقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بإطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، في الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدًا أنها رسالة للعالم بأن مصر دولة قوية آمنة مستقرة.

وأشار "إسماعيل" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إلى أنها فرصة لاستعراض التطور التكنولوجي في الصناعات الحربية المصرية، واستخدامها في القضاء على الإرهاب أيضًا من خلال استخدام تقنيات حديثة، في الكشف عن المتفجرات وغيرها، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية.

ويضم المعرض المكون من 3 صالات عرض كبيرة في مركز مصر للمعارض الدولية أكثر من 373 شركة عارضة يمثلون 41 دولة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى حضور 57 وفدًا رسميا من وزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء الإنتاج الحربي من مختلف الدول، هذا بالإضافة إلى أكبر مصنعي وموردي أحدث الأجهزة والأسلحة التي تتمتع بتقنيات متطورة وعالية الجودة، كما يشمل المعرض أجنحة دولية تمثل 21 دولة من حول العالم، ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 من كبار الزوار العسكريين والمصنعين للمعدات الدفاعية على مدار الثلاثة أيام المقام بها المعرض، ويقوم على رعاية المعرض 15 شركة عالمية ومحلية.