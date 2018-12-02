مصر | شرطة المرافق تمنع وقوف الباعة الجائلين أعلى الكباري بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق تمنع وقوف الباعة الجائلين أعلى الكباري بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة التي قادها المقدم أحمد الدسوقي الضابط بإدارة شرطة المرافق، عن إزالة جميع الإشغالات وعربات بيع المأكولات والمشروبات، وتم منع وقوف الباعة الجائلين والإشغالات التي تمنع سير المشاه بالطريق، وضبط الطريق في الاتجاهين.
وبالعرض على اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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