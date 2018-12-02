شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الاتحادي الإماراتي»: مصر القوة الحامية للوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جاسم عبدالله النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إن «مصر هي الحامي للوطن العربي».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «لا ننسى فضل مصر في التعليم وجميع الأمور الحياتية لأنها قدمت الكثير لنا ونحن لا نستحي ذكر ذلك».

وأكد أن «الوحدة العربية ستتحقق برؤية دولة الإمارات ومصر، وأن العلاقات القوية بين الدولتين هي ثمرة ما زرعه الشيخ زايد رحمة الله، ونعلم أولادنا أن مصر هي القوة الحامية للوطن العربي، ومصر كل الخيمة وليس فقط عمودها».