شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام بجامعة الإمارات: الشيخ زايد كان يدرك أن العرب لن تقوم لهم قائمة بدون مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن الصبيحي، أستاذ الإعلام بجامعتي الإمارات والشارقة بدولة الإمارات، إن «الشيخ زايد بن سلطان كان يعي الدور المصري، وكان يدرك أن العرب لن تقوم لهم قائمة دون أن تكون مصر الأساس والمركز»، مؤكدًا أن «الشيخ زايد كان حريصًا على دعم مصر، وقابل السادات لإعادة مصر إلى الأسرة العربية».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الشيخ زايد كانت مصر وجهته الدائمة عندما كان يحتاج المشورة والدعم، والإمارات تهدد أمنها إيران، وكان الشيخ زايد يدرك أن مصر قادرة على دعم العرب بقوتها لكسر أنف إيران».

وأوضح أن «الشيخ زايد أسس وثبت العلاقة مع مصر، وكان عروبيًا واعيًا لدور مصر بالمنطقة ويدرك أن العرب لن تقوم لهم قائمة بدونها».