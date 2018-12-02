شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح بنك الدم التجميعي بمستشفى «فوه» بتكلفة 2.5 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الأحد، بنك الدم التجميعى بمستشفى فوه المركزى بتكلفة 2.5 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية.

وقال المحافظ إنه تم افتتاح بنك الدم التجميعى بمستشفى فوة المركزى بتكلفة 2.5 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، تبرع جمعية الصحوة المصرية للإصلاح الاجتماعي، مقدماً للمتبرعين والمشاركين في تشغيل بنك الدم الشكر على دعمهم للنهوض بقطاع الصحة بفوه.

وأضاف أن بنك الدم التجميعي بمستشفى فوه المركزى يتضمن عدة أقسام منها قسم التبرع، وقسم المشتقات لفصل كرات الدم الحمراء عن البلازما والصفائح الدموية (مكونات الدم )، يلى ذلك مرحلة إجراء التحاليل، ثم صرف مشتقات الدم للمرضى وهو مجهز بأحدث تكنولوجيا، داعياً المواطنين للتبرع بالدم لصالح المرضى.

وفى نهاية الافتتاح كًرم محافظ كفرالشيخ، الدكتورة سماح جاد، مدير عام المعامل، والدكتور محمد الفار، مدير عام مستشفى فوه المركزي، والدكتور محمد الطوخي، مدير بنك الدم بفوه، وذلك لجهودهم المتميزة في النهوض بالمنظومة الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بفوه.

محافظ كفرالشيخ يفتتح بنك الدم التجميعى بمستشفى فوة المركزى

محافظ كفرالشيخ يفتتح بنك الدم التجميعى بمستشفى فوة المركزى

محافظ كفرالشيخ يفتتح بنك الدم التجميعى بمستشفى فوة المركزى

محافظ كفرالشيخ يفتتح بنك الدم التجميعى بمستشفى فوة المركزى

محافظ كفرالشيخ يفتتح بنك الدم التجميعى بمستشفى فوة المركزى