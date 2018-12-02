شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بفوه بتكلفة 10 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بفوه بتكلفة 10 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، إهداء من جمعية أصدقاء مرضى الفشل الكلوي بفوه، وذلك بحضور المحاسب عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحي الشرقاوي، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد، مدير المعامل بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ الكفرالشيخ، إنه تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بفوه بتكلفة 10 مليون جنيه، والمكونة من ثلاث طوابق، بالمشاركة المجتمعية، إهداء من جمعية أصدقاء مرضى الفشل الكلوي بفوه، والتي تضم 31 ماكينة غسيل كلوى حديثة (26 أساسي – 5 احتياطي )، مطمئناً على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى بوحدة الغسيل الكلوي والبالغ عددهم 66 مريضاً، مؤكداً أن القطاع الصحي من أولى أولوياته تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، مكلفاً باستمرار توفير الأدوات والمستلزمات الطبية وحسن معاملة المرضى.

قدم المحافظ الشكر لجمعية أصدقاء مرضى الفشل الكلوي بفوه، قائلاً إن أهالي فوه هم نموذج يحتذى به في المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن المجتمع والدولة شركاء في التنمية، وهدفناً تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم.

محافظ كفرالشيخ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بفوه

محافظ كفرالشيخ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بفوه

محافظ كفرالشيخ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بفوه