شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتفقد «100 مليون صحة» بمستشفى فوه المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الأحد، أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على «فيروس سي» والأمراض غير السارية «100 مليون صحة» بمستشفى فوه المركزي، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

وقال محافظ كفرالشيخ إن الحملة الصحية المجانية «100مليون صحة» بدأت بجميع مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء العمل للقوافل الصحية لحملة «100 مليون صحة»، والكشف على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، لتشمل جميع القرى الرئيسية وتوابعها والمدن، مؤكداً على المتابعة المستمرة لجميع المقرات بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين بكل يسر بالمجان.

أكد المحافظ أن المحافظة استعدت منذ فترة لفعاليات المبادرة وهى الاولى من نوعها على مستوى العالم التي تستهدف مسح 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور جميع الجهات المعنية ومشاركة المجتمع المدني، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للاتصال مباشرة بغرفة عمليات وزارة الصحة لتذليل العقبات أمام المبادرة وضمان تنفيذها على الوجه الأمثل، موضحا أنه قد تم إصدار توجيهات مشددة لجميع رؤساء المدن وكافة القطاعات بتجهيز المقرات وأماكن تمركز فرق المسح وتزويدها بالأدوات اللازمة، وتيسير الإجراءات لاستقبال المواطنين، والعمل على تجنب الزحام ومساعدة المواطنين في الوصول إلى اماكن إجراء الفحص بسهولة ويسر.

كما وجه المحافظ بتوفير ممرات خاصة لذوى الإعاقة بجميع المقار، وناشد جميع المواطنين بزيارة الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على سلامتهم من أمراض الضغط والسكر وفيروس سي وصرف العلاج بالمجان.