شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الوطني الإماراتي»: الشيخ زايد علمنا حب مصر.. والماضي العريق أساس المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جاسم عبدالله النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إن «2018 عام زايد، ونحن كشعب ووطن عربي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باقي في قلوبنا وعقولنا إلى يوم الدين»، موضحًا أن «الشيخ زايد كانت لديه أصالة عربية وقبلية، وكان صاحب ماضي أصيل».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «المستقبل المشرق للإمارات كانت بأصالة شعبها وقيادتها منذ التوحيد على يد الشيخ زايد، والدولة تتكون من 7 إمارات متحدة، ونحن في تقدم وازدهار في كل عام».

وتابع أن «مصر والإمارات كيان واحد وشعب واحد، والشعب المصري يستقبلنا دائمًا بترحاب ورقي، ويحيى ذكرى الشيخ زايد مثلنا، ولولا الماضي للشيخ زايد ما كنا في الحاضر الآن».

وأشار إلى أن «كل الجنسيات تعيش بأمان في أرض الإمارات، ولدينا استقرار أمني قوي، والشيخ زايد علمنا حب مصر والماضي العريق أساس المستقبل».