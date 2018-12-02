شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. افتتاح «إيدكس 2018» أول معرض للصناعات العسكرية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح غدًا معرض «أيدكس 2018»، أول معرض للصناعات العسكرية في مصر، بمركز مصر للمعارض الدولية، ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة من الوفود الأجنبية من جميع أنحاء العالم، لذا يُشدد القائمون على المعرض باتخاذ طريق مصر السويس بدلاً من طريق صلاح سالم، تجنبًا للزحام المتوقّع أمام أرض المعارض.

يُذكر أن المعرض سيمتد في الفترة من 3-5 ديسمبر، بمشاركة شركة «كلاريون» العالمية للدفاع والأمن، بجانب كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاع والأمن على المستويين؛ الإقليمي والدولي، كأول حدَث من نوعه في مصر وإفريقيا.

يضُم المعرض، المكون من 3 صالات عرض كبيرة، أكثر من 316 شركة عارضة، تمثل 41 دولة، بالإضافة إلى أجنحة دولية تمثل 21 دولة حول العالم، فضلاً عن تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية التي تدعم التسليح ضد هذه الظاهرة، ومن المتوقّع حضور أكثر من 10 آلاف من كبار العسكريين والممثلين الصناعيين، على مدار أيام المعرض وعن المعرض وأهميته ومدى استفادة مصر من إنشاء مثل تلك المعارض.

وعن الشركات المُشاركة في المعرض، ستُشارك الولايات المتحدة الأمريكية بـ42 شركة، وفرنسا ممثلة بـ37 شركة والصين ممثلة بـ28 شركة، فضلاً عن مشاركة الدول الصديقة والشقيقة الأخرى مثل الهند وباكستان، وفقًا لتصريحات اللواء طارق زغلول، رئيس التسليح للقوات المسلحة لـ«المصري اليوم» في حوار سابق.