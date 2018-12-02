شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تطلب أرشيف 6 صحف لقيدها بالنقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، 6 صحف جديدة بتقديم أرشيف عام كامل وكشف بالصحفيين العاملين لقيدهم بالنقابة. جاء ذلك عقب تقديم كل من صحف «الحدث، وبلدنا اليوم، والبورصجية، والكلمة، وأهل مصر، والبوصلة» بطلب للنقابة لقيد صحفييها بجداول القيد.

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