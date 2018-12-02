شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يشرح لطلاب أولى ثانوى النظام الجديد: «إنتم محظوظين جداً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، لطلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة أشرف جاويش الثانوية: «إنتم محظوظين جداً لأنكم هتدخلوا عصر التكنولوجيا فى التعليم، وهتقدروا تدخلوا الجامعات بمجهودكم الشخصى وعلمكم فقط بدون غش أو واسطة لأن النظام الجديد يحقق العدالة ويمنع الغش والدروس الخصوصية».

وأضاف، خلال شرحه النظام الجديد للطلاب أثناء زيارته المفاجئة للمدرسة، أمس: «لما زرت جامعة المنصورة لقيت فى كلية التجارة 8 آلاف طالب فى سنة واحدة، تفتكروا هيمتحنوا ازاى، وهنجيب لهم قاعات منين؟!، بخلاف الأستاذ اللى هيصحح هذا الكم من أوراق الإجابات!، لذلك تلجأ الجامعات لوضع نظام جديد إلكترونى للامتحانات يمكّن الطالب من الامتحان بالمنزل عبر جهاز الكمبيوتر، وعشان كده بدأت الدولة تطبيق نظام التعليم الجديد للثانوية العامة لتؤهلكم لدخول الجامعة من خلال نظام تعلم وامتحانات إلكترونى، وإحنا عايزين ندربكم على التكنولوجيا الحديثة». وتابع «شاروبيم»: «إنتم لازم تكونوا فى منتهى السعادة، أولاً لأنكم بتستعملوا تكنولوجيا حديثة فى الامتحان وتكنولوجيا حديثة فى التدريس، ومفيش حد هيغش ولا حد هيساعد حد على حساب التانى، والنظام الجديد ده بيحقق العدالة، والمواد هى نفسها اللى كان زمايلكم بيدرسوها، إحنا بس بنحاول نطور المعلومات وطرق التدريس والامتحانات ووسيلة التعلم والتعليم، ومع التدريب هتكونوا متمكنين فى النظام ده».

وأوضح: «الدولة شعرت أن النظام جديد عليكم، فقررت إن السنة دى تكون تجربة، علشان هى أول سنة يتجرب فيها النظام الجديد، وما تتحسبش، وهى تجربة رائعة امسكوا فيها بإيديكم وأسنانكم وهتبقوا دفعة مميزة وهتدخل الجامعة بمجهودها لأن النظام يكفل العدالة ومفيش غش ومفيش دروس خصوصية لأن التقييم هيكون على التابلت، والمدرس اللى بيدّى دروس مش هيعرف الامتحان هييجى منين، وهيكون عند الطالب الثقة الكاملة بأنه داخل الجامعة بعلمه ومجهوده».