شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة والصيادلة تنشران قائمة أدوية محظور حملها خلال السفر لدول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، قائمة بالأدوية المحظور حملها خلال السفر لدول الخليج، والتى قد تندرج تحت مسمى تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جلب المواد المخدرة طبقاً لما ورد بقانون هذه الدول من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا الفعل معاقب عليه بأشد العقوبات ويصل بعضها حد الإعدام.

وبالتنسيق بين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة حول إعداد قائمة تشمل مختلف الأدوية المحظورة فى بلدان الخليج العربى، فقد أمدت النقابة وزارة الهجرة بقائمة مطولة تشمل مسميات هذه الأدوية وتركيباتها، حرصا منا على أبنائنا عدم حمل أية أدوية مدرجة فى جدول المخدرات أو مواد مخدرة أثناء سفرهم أى دولة عربية تحديدا دول الخليج.

لمعرفة الأدوية المحظورة:

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/newsdetails.aspx?ArtID=122