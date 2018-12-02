شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. السيد البدوى يخطر حزب الوفد بتجميد نشاطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، تجميد نشاطه داخل بيت الأمة. يأتى ذلك عقب قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بتحويل الملف المالى خلال فترة رئاسة السيد البدوى لحزب الوفد إلى النيابة للتحقيق فيه. وقال السيد البدوى خلال خطابه لحزب الوفد: أخطركم بتجميد نشاطى داخل حزب الوفد استنادا للمادة السابعة من اللائحة.

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