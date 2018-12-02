شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادلة: تحرير شكوى بالنيابة الإدارية ضد مدير إدارة المنح والبعثات بالصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتور ربيع الدندراوى عضو المجلس، بالدكتور على محروس، مساعد وزير الصحة رئيس قطاع الطب العلاجى، وتم مناقشة مشكلة التفرغ الدراسى لدارسى الماجستير والدكتوراه والدبلومات التخصصية، كما تم عرض المذكرة القانونية والتى سوف يتم عرضها على الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، فى الاجتماع القادم.

وقال الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، فى بيان، إن النقابة سوف تحرر شكوى بالنيابة الإدارية ضد الدكتورة وفاء أبو ربيع لتعاملها بعنصرية تجاه الصيادلة كونها طبية، مشيراً إلى أن جميع الخيارات القانونية مطروحة.

من جانبه، أبدى الدكتور على محروس، مساعد وزير الصحة تفهمه الواضح لطلب النقابة، فى ظل وجود حالة من التعنت ضد الصيادلة من الدكتورة وفاء أبو ربيع، مدير إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة.

جدير بالذكر، أن هذه هى الزيارة تعد الثانية من جانب نقيب الصيادلة خلال أسبوعين، وذلك فى إطار السعى لإيجاد حل للمشكلة التى يتعرض لها العديد من الصيادلة.