شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: أعدنا وضع التعليم لمساره ووضعه الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن السنوات الأخيرة شهدت هبوطًا حادًا فى التعليم والقيم، ولهذا حرصنا على إعادة حال التعليم للوضع ومساره الصحيح.

وقال الوزير خلال توقيع بروتوكول تعاون مع نهضة مصر لتدريب معلمى المرحلة الابتدائية، إن الوزارة قررت أن تبدأ التطوير من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، مشيرًا إلى أن دار نهضة مصر للنشر تعاونت تعاونًا كبيرًا مع الوزارة فى إعداد كتب التربية الدينية واللغة العربية الخاصة بنظام التعليم الجديد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مهتمة أيضًا بتطوير مستوى خريجى التعليم الفنى، وربط دراستهم بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل .

وأكد أن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة لرفع وعى الطلاب عن الأمراض وليس فقط توقيع الكشف عليهم ولكن حرصًا على صحتهم ورفع الوعى لديهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه على أولياء الأمور أن يسألوا هل طريقة التعلم القديمة تناسب أبناءهم حاليًا، مشيرًا إلى أن مشاكل التغيير هى لم يتم تدريب الطلاب على حل المشكلات ونظام التعليم الجديد والمنهج يبنى ويبرمج تلك الثقافة ودور الأسرة والإعلام مهم لبناء جيل جديد.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تبنى فلسفة تعليمية جديدة دون النظر إلى الدرجات وهذه النقلة نحتاج إلى أن نفهمها جيدًا ونؤمن أن الأهالى سوف يستجيبون وبدأوا بالفعل فى الاستجابة الحقيقة للتغيير.