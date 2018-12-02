شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف عن تفاصيل التخريب وأعمال السلب والنهب فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان" فرنسا ترجع إلى الخلف بعد سقوط أول قتيل فى مظاهرات «باريس »" تكشف "الخليج 365 " فى عددها الصادر غدا الأحد عن تفاصيل أعمال السلب والتخريب التى تهدد «عاصمة النور » بعد سقوط 120 مصابا و 412 معتقلا فى حصيلة المواجهات بين الأمن و «السترات الصفراء " مع تراجع فى حجوزات السياح وخسائر فى المحال التجارية الفرنسية

كما ينشر الخليج 365 عددا من الأخبار الهامة منها: كما ينشر الخليج 365 عددا من الأخبار الهامة منها: - 3 أسباب لتأجيل المواجهة بين مبارك ومرسى فى المحكمة

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