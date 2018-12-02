كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض "إيديكس2018" غدًا.. ونهيب بالمواطنين تجنب محور المشير واتخاذ طريق مصر السويس بديل له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا معرض الدفاع والتسليح "إيديكس ٢٠١٨"، بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يعد الأول فى منطقة شمال ووسط إفريقيا. ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة من جميع أنحاء العالم للمشاركة بالمعرض مما قد يؤدى إلى وجود ازدحام شديد بمحور المشير، ونهيب بالسادة المواطنين تجنب طريق محور المشير واتخاذ طريق مصر السويس كبديل له، حرصًا على المصلحة العامة ومنعًا للتكدس المروري.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | افتتاح معرض "إيديكس2018" غدًا.. ونهيب بالمواطنين تجنب محور المشير واتخاذ طريق مصر السويس بديل له على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .