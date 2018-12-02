مصر | حملات أمنية لضبط السيارات والدراجات البخارية المخالفة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات أمنية لضبط السيارات والدراجات البخارية المخالفة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة حلوان، حملة أمنية لضبط السيارات والدراجات البخارية المخالفة، فى عدد من شوارع مدينة حلوان. وأسفرت الحملة عن ضبط 7 سيارات أثناء سيرها فى الشارع بدون لوحات معدنية، و20 مركبة "توك توك" بدون ترخيص. وتم التحفظ على السيارات والتوك توك المضبوطة خلال الحملة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة.

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