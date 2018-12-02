مصر | رصد 333 دراجة نارية بدون لوحات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رصد 333 دراجة نارية بدون لوحات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن رصد 333 دراجة نارية بدون لوحات، وبدون تراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات المكبّرة؛ لاستهداف وضبط ما يشكّل خروجًا عن القانون.