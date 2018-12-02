مصر | ضبط 346 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 346 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت إدارة البحث الجنائي بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، المدعو "ربيع.م.م" 71 عامًا، ومُقيم بدائرة قسم شرطة المنيا، بحوزته عدد من القطع التي يشتبه في أثريتها بقصد الإتجار.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 346 قطعة تمثال مختلف الأحجام والأطوال يشتبه في أثريتها، حال عرضها للبيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.