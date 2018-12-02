مصر | ضبط عنصر شديد الخطورة بحوزته 1623 طربة حشيش وأسلحة في الجيزة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر شديد الخطورة بحوزته 1623 طربة حشيش وأسلحة في الجيزة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء سليم من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالجيزة بحوزته 1623 طربة لمخدر الحشيش وعدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ويدعى "إمام س. إ"، وشهرته "ياسر أبوقلب" مواليد 1981، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في 7 قضايا "سلاح بدون ترخيص، خطف، شروع في قتل، مخدرات، سرقة بالإكراه، سرقة" ومحكوم عليه فى 3 قضايا إحداها بالسجن المؤبد، تحصل على كمية كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة الساحل الشمالي الغربي للبلاد نقلها وخزنها لترويجها على عملائه بمحافظة الجيزة منطقة "الهرم" مستخدمًا العديد من الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم بعدة مجموعات عمل أسفرت عن ضبطه حال تواجده أمام مسكنه حائزًا ومحرزًا المضبوطات الآتية: (1623 طربة من مخرد الحشيش وزنت جميعها "162.300" مائة واثنان وستون كيلو جرام. 7 قطع سلاح ناري، عبارة عن "بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 خزينة"، 2 سيارة تستخدمان ترويج المواد المخدرة، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والأسلحة النارية للدفاع، والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.