مصر | إصابة سائق "توك توك" بجروح وكدمات إثر انفجار مركبته في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة سائق "توك توك" بجروح وكدمات إثر انفجار مركبته في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب سائق توكتوك، بجروح وكدمات فى أماكن متفرقة من جسده، عقب انفجار مركبة التوكتوك أثناء سيره بمنطقة العزبة البحرية بمدينة حلوان.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد الأهالي، بمنطقة العزبة البحرية دائرة القسم، مفاده انفجار مركبة توكتوك وإصابة قائدها بجروح وكدمات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين وقوع تسرب فى تنك البنزين بمركبة التوك توك أدى لانفجاره وتفحم المركبة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.