مصر | إحالة "صيدلانية " لمحكمة الجنح لبيعها أدوية محظور تداولها بالمرج

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أحالت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، "صيدلانية" للمحاكمة أمام محكمة الجنح لبيعها أدوية محظور تداولها ومهربا جمركيا وغير معتمدة من وزارة الصحة. وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام دكتورة صيدلانية "منال م" مالكة صيدلية، ببيع أدوية محظورة جمركيا ومهربا دوليا ومحظور تداولها داخل البلاد والأحتفاظ بتلك الأدوية داخل الصيدليه ملكها وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تم مداهمة الصيدلية وضبط مالكها، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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