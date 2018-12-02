مصر | حبس 3 متهمين من الاتحاد السكندري في إشعال شماريخ بمباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 متهمين من الاتحاد السكندري في إشعال شماريخ بمباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وألقت قوات الأمن، القبض على عناصر من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات خلال مباراة الزمالك على ملعب "بتروسبورت" في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.
وضبطت أجهزة الأمن المتهمين وبحوزتهم 3 فوارغ للشماريخ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
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