أخبار مصر | أقدم المهن التراثية.. تعرف على مراحل حرفة التصديف وكيفية الوصول لمنتج نهائي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أقدم المهن التراثية.. تعرف على مراحل حرفة التصديف وكيفية الوصول لمنتج نهائي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت كاميرا "الخليج 365"، بالعم أحمد يوسف أحد صناع الحرف التراثية، بمعرض تراثيات 2، المقام بمحطة مترو أنفاق محمد نجيب، حيث استعرض صنعته وهي التصديف وشرح مراحلها وكيفية الوصول بها لمنتج نهائي.

وقال يوسف، إن التصديف أحد أقدم المهن التراثية، والحرفة الواحدة يشترك بها عدد من الصناع ابتداء من النجار الذي يقوم بشكيل مجسم وإطارات التحفة، ثم المصدف والذي يقوم بقطع الصدف وتشكيله ولصقه، ثم تأتي مرحلة الصقل للصدف، والدهان للخشب وتبطين الجزء الظاهر منه من الداخل.

ويقول العم أحمد أن ابنه يوسف احترف مهنة التصديف وهو يبلغ من العمر 16 عامًا حيث أحب التصديف وأبدع فيه خصيصًا وأنه ملتحق بالمدرسة الثانوية الصناعية قسم التطعيم.

جاء ذلك على هامش المعرض الذي أقامه متحف الإسلامي صباح اليوم الأحد بمحطة مترو محمد نجيب للحرف التراثية تحت عنوان "تراثيات 2 "بالتعاون بين وزارة الآثار والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.