أخبار مصر | شاهد لوحة مميزة بمعرض "تراثيات 2".. و"نوران": تندرج تحت فن الفسيفساء وهو أحد أهم الصناعات التراثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد لوحة مميزة بمعرض "تراثيات 2".. و"نوران": تندرج تحت فن الفسيفساء وهو أحد أهم الصناعات التراثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت كاميرا الخليج 365، بإحدى الفنانات أثناء عرض لوحة مميزة لها بمعرض تراثيات 2، حيث قامت بعرض جدارية قامت باستخدام تقنية الجبس المزجج لتشكيلها.

وقالت نوران، في تصريحات خاصة للفجر، إن الصنعة تندرج تحت فن الفسيفساء بشكل عام، ولكنها فرع منفصل منه وهو الجبس المزجج، حيث تستخدم قطع الزجاج المختلفة الألوان لتشكيل لوحتها، والتي بعد الانتهاء تتحول إلى جدارية.

وأكدت نوران أن الصنعة ضاربة في القدم، وهي أحد أهم الصناعات التراثية، وهي صعبة للغاية’ حيث تضطر فيها للتعامل مع ألواح الزجاج بشكل مباشر، وتقطيعة دون استخدام قفازات كي تشعر بدرجة الزجاج ومناسبته للوحة.

جاء ذلك على هامش المعرض الذي أقامه متحف الإسلامي صباح اليوم الأحد بمحطة مترو محمد نجيب للحرف التراثية تحت عنوان "تراثيات 2 "بالتعاون بين وزارة الآثار والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.