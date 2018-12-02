أخبار مصر | "الصحفيين" تقرر صرف إعانة شهرية للزملاء المفصولين من "العالم اليوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تقرر صرف إعانة شهرية للزملاء المفصولين من "العالم اليوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة الصحفيين، صرف إعانة شهرية للزملاء العاملين بصحيفة العالم اليوم، قدرها 500 جنيه، وذلك لمدة 3 أشهر، على خلفية فصلهم وتصفية الشركة المالكة للصحيفة.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس النقابة، اليوم، لمناقشة أوضاع المهنة والأعضاء.

وقال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، إن المجلس قرر إحالة عماد الدين أديب مالك الجريدة وجمال عنايت رئيس مجلش إدارتها ونجلاء ذكري رئيس التحرير، للتأظيب، على أن يمثلوا للتحقيق الإثنين 10 ديسمبر الجاري.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المذكورين سيتعرضون لعقوبات تصل للشطب، حال عدم مثولهم أمام لجنة التأديب النقابية.

وكانت خاطبت نقابة الصحفيين، مكتبي عمل الجيزة والدقي بشأن أزمة الزملاء العاملين بجريدة العالم اليوم، بعد فصلهم وتصفية شركة "الأخبار السعيدة" المالكة للصحيفة.

وأخطرت النقابة مكاتب العمل بالأوراق الرسمية، بأن الزملاء مُقيدون بجدول المشتغلين بالنقابة وتابعين لمؤسستهم، وأكدت أنه مُثبت بالأوراق الرسمية تعيينهم والتأمين عليهم.