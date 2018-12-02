كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجفري لطلاب جامعة السادات: "نحتاج كل طاقاتكم وإبداعاتكم" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استضافت جامعة السادات اليوم الأحد، الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري رئيس مؤسسة طابة للدراسات والأبحاث .
وطالب الجفري خلال حديثه مع الطلاب، بغلق أى باب أمام أي شخص يثير فتنة سواء بالحديث عن الإسلام والمسيحية، أو السنة والشيعة، قائلا: أغلق هذا الطرح تماما لأن له مكانه وأكاديمياته".
وأضاف: الفتنة غرضها الصدام والانشغال عن هدفكم، نريد نهضة البلاد، نحتاج إلى كل طاقاتكم وابداعاتكم، ونحتاج الشباب أصحاب الرؤية والفلسفة، وعلماء في مختلف التخصصات.. فكر ماذا ستقدمه لبلدك".
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | الجفري لطلاب جامعة السادات: "نحتاج كل طاقاتكم وإبداعاتكم" (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .