أخبار مصر | الجفري لطلاب جامعة السادات: "نحتاج كل طاقاتكم وإبداعاتكم" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجفري لطلاب جامعة السادات: "نحتاج كل طاقاتكم وإبداعاتكم" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت جامعة السادات اليوم الأحد، الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري رئيس مؤسسة طابة للدراسات والأبحاث .

وطالب الجفري خلال حديثه مع الطلاب، بغلق أى باب أمام أي شخص يثير فتنة سواء بالحديث عن الإسلام والمسيحية، أو السنة والشيعة، قائلا: أغلق هذا الطرح تماما لأن له مكانه وأكاديمياته".

وأضاف: الفتنة غرضها الصدام والانشغال عن هدفكم، نريد نهضة البلاد، نحتاج إلى كل طاقاتكم وابداعاتكم، ونحتاج الشباب أصحاب الرؤية والفلسفة، وعلماء في مختلف التخصصات.. فكر ماذا ستقدمه لبلدك".