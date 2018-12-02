أخبار مصر | افتتاح معرض "إيدكس 2018" بمركز مصر للمعارض الدولية غدا.. وعلى المواطنين تجنب محور المشير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض "إيدكس 2018" بمركز مصر للمعارض الدولية غدا.. وعلى المواطنين تجنب محور المشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح معرض "إيدكس 2018" بمركز مصر للمعارض الدولية، ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة من الوفود الأجنبية من جميع أنحاء العالم. ويأتي المشاركة بالمعرض والزائرين مما قد يؤدى الي وجود ازدحام شديد بطريق الـna، وتهيب المواطنين بضرورة تجنب طريق الـna، واتخاذ طريق مصر السويس كبديل له.

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