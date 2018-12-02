أخبار مصر | رئيس هيئة التأمين الصحي تتفقد مسح فيروس سي بمستشفى المقطم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة التأمين الصحي تتفقد مسح فيروس سي بمستشفى المقطم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، نقاط مسح فيروس سي والأمراض غير السارية، في مستشفي المقطم للتأمين الصحي بالسيدة زينب، اليوم الأحد.
يأتي ذلك في ثاني أيام الحملة بالمرحلة الثانية، والتي دشنتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، من الإسماعيلية أمس السبت.
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