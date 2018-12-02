أخبار مصر | "الصحفيين" تُعيد فتح الترشح لانتخابات رابطة النقاد الرياضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تُعيد فتح الترشح لانتخابات رابطة النقاد الرياضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه اليوم، أزمة قرار هيئة المكتب بتأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين، بعد ساعات من فتح باب الترشيح، بدون إخطار لجنة النشاط برئاسة عضو المجلس حسين الزناتي، ودون إبداء أسباب.

وقرر مجلس النقابة إعادة فتح الترشح لانتخابات الرابطة، على أن تنعقد في يناير على الأكثر، وسيتم تحديد مواعيد الانتخابات وجدولها السبت المقبل.