أخبار مصر | "الصحفيين" تقرر مد فترة تلقي أوراق القيد حتى 15 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تقرر مد فترة تلقي أوراق القيد حتى 15 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، مد فترة تلقي طلبات القيد، حتى ١٥ ديسمبر الجاري، لمنح الزملاء الذين لم يسعفهم الوقت لتقديم أوراقهم.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس النقابة، اليوم، لمناقشة أوضاع المهنة والأعضاء.