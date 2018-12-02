أخبار مصر | "الصحفيين" تقبل تظلمات 6 من المؤجلين بلجنة القيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تقبل تظلمات 6 من المؤجلين بلجنة القيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق مجلس نقابة الصحفيين، على قبول تظلمات 6 من الزملاء المؤجلين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين السابقة، والتي تم تأجيل نحو 200 زميل منها.
جاء ذلك على خلفية اجتماع مجلس النقابة، اليوم، لمناقشة المهنة والأعضاء.
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