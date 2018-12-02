شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار»: مصر ستعرض بعض الصناعات العسكرية المحلية في «إيدكس 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن لديه شعور بالفخر بتنظيم معرض مصر الأول للصناعات الدفاعية «إيدكس 2018»، مؤكدًا أن مصر ستعرض بعض الصناعات العسكرية المحلية في هذا المعرض، وهذا من شأنه أن ينتقل بهذه الصناعات إلى العالمية.

وتابع وزير الإنتاج الحربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن وزارة الإنتاج الحربي تعاقدت مع شركة بريطانية متخصصة في تنظيم معارض السلاح، وقامت الوزارة بإرسال دعوات لوزراء الدفاع والإنتاج الحربي في محتلف دول العالم لحضور هذا المعرض.

وأشار إلى أن استجابة الشركات العالمية ومشاركتها في المعرض دليل على قوة مصر.