شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «الإنتاج الحربى» و«التجارة» يناقشان مجالات التصنيع المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة مجالات التعاون المشترك، وذلك فى ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

يأتى هذا اللقاء فى إطار زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارتين فى مجالات التصنيع المشترك، حيث إن الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى تمتلك إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبحثية كبيرة، وتوجد بها أطقم فنية مدربة، يمكن الاستفادة منها فى تعظيم مجالات التعاون بين الوزارتين.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون فى مجال تعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات بغرض زيادة القيمة المضافة للتصنيع الإلكترونى وعدم الاكتفاء بالتجميع بالتعاون مع وزارة الاتصالات، كما تمت مناقشة إمكانية تصنيع قطع الغيار والصناعات المكملة لصناعة السيارات، حيث تمتلك السوق المصرية المقومات التى تؤهلها لتصبح محورًا صناعيًا ولوجستيًا رئيسيًا لهذه الصناعة بإفريقيا والشرق الأوسط ويمثل ذلك خطوة مهمة لتطوير هذه الصناعة محليًا وتوفير العملة الصعبة التى يتم إنفاقها لاستيراد هذه المنتجات.

وناقش اللقاء قيام وفد من شركات السيارات بزيارة عدد من مصانع الإنتاج الحربى، كما تمت دراسة تصنيع السيارات الكهربائية ونقل وتوطين تكنولوجيا صناعاتها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة، حيث تعتبر مستقبل صناعة السيارات فى العالم. وأشار «نصار» إلى ثقته فيما تقوم شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربى بتصنيعه من منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وطبقًا لمعايير الجودة وبأسعار منافسة.