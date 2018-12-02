شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين: التكنولوجيا ستسهل مهمة عملنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين، إن «الدولة تعيش ثورة تكنولوجية، ويجب أن نواكبها، والتكنولوجيا ستسهل مهمة عمل المآذون، والتابلت سيفيد عملنا».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أن «فكرة المأذون الالكتروني غير صحيحه، وما سيحدث هو التوثيق الالكتروني، والتابلت سيمنع تزوير الحالات الاجتماعية».
وتابع أن «التابلت سيكشف الكثير من الوسائل التي يلجأ إليها البعض للتحايل على القانون في مسائل الزواج وأموال التقاعد والنفقة».
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