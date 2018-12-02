شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تتجول بمعرض «إيديكس ٢٠١٨» قبل افتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» الذى تنظمه مصر لأول مرة، بمركز المنارة للمؤتمرات، ويستمر حتى بعد غد، بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وتجولت «المصرى اليوم» داخل المعرض قبل افتتاحه بساعات، للوقوف على الاستعدادات النهائية، ويقام المعرض على مساحة 30 ألف متر، تسع لـ373 شركة عالمية، بينها 42 شركة أمريكية، و37 فرنسية و28 صينية، و13 شركة روسية، وسط توقعات بحضور 10 آلاف زائر على الأقل، ولذلك تم تقسيم المساحة لـ3 صالات كبيرة تقود إلى العديد من الأجنحة تشارك فيها 41 دولة من مختلف دول العالم، وتم تقسيم كل جناح، وفقاً لحجم المعدات المشاركة والتى تتنوع بين ثقيلة، مثل المدرعات والمركبات العسكرية، وخفيفة مثل المسدسات والرشاشات، والمدافع الثقيلة والخفيفة، ووسائل الميدان المساعدة كنظارات الرؤية الليلية، وأجهزة الاستطلاع والرادارات.

وبدأت الشركات التابعة للدول المشاركة إعداد الأماكن المخصصة لعرض منتجاتها، وكذلك المصانع الحربية المصرية، والشركات التابعة لوزارتى الدفاع والإنتاج الحربى لعرض منتجات مصرية لأول مرة.

ويعد المعرض من أهم المعارض إقليمياً ودولياً، إذ يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، كما يستعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التى تنفذها القوات المسلحة لتطوير مركز السوق المصرية فى تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية.