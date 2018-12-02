شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد موقع «الخبر» التابع لنقابة الصحفيين وصرف إعانة شهرية للمتعطلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، تجميد موقع الخبر التابع للنقابة، وصرف إعانة شهرية ألف جنيه لمدة ثلاثة أشهر فقط للعاملين به. وتُصرف الإعانة من عوائد الوديعة التي خصصها النقيب مُسبقًا للصحف الحزبية المتعطلة، والتي تبلغ 20 مليون جنيه. جاء قرار المجلس لحين توفيق الأوضاع القانونية للموقع، وذلك على خلفية اجتماع مجلس النقابة، اليوم، لبحث شؤون المهنة وقضايا الزملاء.

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