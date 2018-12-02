شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحميد» مسؤولا لـ«سوشيال ميديا» للتصدي للشائعات بوزارة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعانة بأحد شباب البرنامج الرئاسي كمسؤول متخصص في «السوشيال ميديا»، ليتولى مسؤولية الصفحات والحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال عبدالحميد محمود، مسؤول السوشيال ميديا، في تصريحات صحفية: «سأسعى خلال فترة تواجدي في هذه المهمة، بأن أحارب كافة الصفحات المزيفة التي تتحدث بإسم الوزارة وتساعد في نشر الشائعات».

وأوضح «عبدالحميد»، أنه خلال شهر من الآن، سيتم تفعيل كافة الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع فيس بوك وتويتر وانستجرام، ليتم نشر كافة الأخبار الرسمية الصحيحة ومواجهة الشائعات عبر هذه الحسابات الرسمية فقط.

وأضاف «عبدالحميد»، أنه سيتم الاهتمام بالرد على كافة استفسارات متابعي هذه الحسابات، لتوضيح كافة الأمور التي يتساءل عنها الرأي العام بشأن نظام التعليم الجديد.